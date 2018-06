Larghi celebra efetivação, agradece confiança e garante ‘pés no chão’ no Atlético

Enfim efetivado nesta segunda-feira, Thiago Larghi celebrou a oportunidade de comandar o Atlético Mineiro, agora como treinador de fato do time, e agradeceu a diretoria pelo voto de confiança. Na entrevista coletiva em que foi confirmado no cargo, ele prometeu “pés no chão” na retomada do trabalho, com a reapresentação dos jogadores nesta tarde.

A efetivação foi anunciada pelo próprio presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara, nas redes sociais. “Fico feliz com a notícia, não só eu como a minha família. Trabalhei bastante tempo para chegar nesse posto, mas tudo com naturalidade, paciência e trabalho diário, pensando passo a passo”, comentou Larghi.

“Era uma coisa que poderia ou não acontecer, acabou acontecendo, e agradeço a confiança da diretoria e o empenho dos jogadores, que estão envolvidos com o trabalho. Mas o pé continua firme no chão, muito tranquilo, pois cada jogo é importante. Então, é pensar passo a passo e aproveitar esse período de treinos que vamos ter para fortalecer o time.”

Larghi já estava há mais de quatro meses como interino do Atlético-MG, que passou a apostar no técnico depois da conturbada demissão de Oswaldo de Oliveira. Neste período, ele acumulou 17 vitórias, sete empates e oito derrotas à frente da equipe principal alvinegra.

Para manter e até melhorar este rendimento, a diretoria trouxe reforços para o time nas últimas semanas. São os casos de Yimmi Chará, Denilson e David Terans, que só fizeram testes físicos. “Os reforços estão chegando, a equipe está se fortalecendo, e esperamos dar sequência em um bom Campeonato Brasileiro, e que a gente chegue bem no final da competição”, comentou Larghi.

Nesta segunda, o grupo atleticano se reapresentou para dar início à intertemporada em preparação para o retorno do Brasileirão, após o fim da Copa do Mundo. “A gente pretende reforçar os pontos positivos que a gente vinha fazendo, a evolução do nosso jogo, corrigir alguns detalhes que a gente precisa corrigir, tanto em termos ofensivos como ofensivos, que a gente sabe que pode ser melhor, e colocar os jogadores novos a par do que a gente pretende como ideia de jogo.”

O time atleticano ocupa a vice-liderança da tabela do Brasileirão, com 23 pontos, atrás apenas do Flamengo, que tem 27. O próximo compromisso pela competição será no dia 18 de julho, contra o Grêmio, em Porto Alegre.