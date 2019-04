LAF realiza segunda rodada do Amador com 6 jogos nesta sexta

Foto: Sanderson Barbarini -_FOCO NO ESPORTE

A segunda rodada da Copa Jocle, o Campeonato Americanense de Futebol Amador, acontece nesta sexta-feira, em três campos da cidade. Na competição, os jogos normalmente ocorrem aos domingos, mas a organização abriu exceção em função da Páscoa.

Há duas partidas marcadas para o Centro Cívico. A primeira reúne Unidos da Mathiensen e Pernambuco, às 8 horas. São Roque e Guanabara medem forças na sequência, às 10 horas.

No Guanabara, Descubra e Vila Nova se enfrentam às 8 horas, duas horas antes do confronto entre Jardim América II e Cantareira.

No São Vito, os jogos começam às 14 horas, com o duelo entre América e Unidos/Morada. São Vito e Parque Novo Mundo entram em campo logo em seguida, às 16 horas.

Nesta primeira fase, as 12 equipes estão divididas em duas chaves. O Grupo A conta com Guanabara, Descubra, Unidos da Mathiensen, Vila Nova, Pernambuco e São Roque. Todos têm um ponto.

No Grupo B, a liderança é do América, com três pontos. Os outros membros são Unidos/Morada, São Vito, Jardim América II, Cantareira e Parque Novo Mundo.