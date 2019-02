LAF e Seme decidem unificar suspensões no Amador

A LAF (Liga Americanense de Futebol) e a Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste decidiram unificar, a partir deste ano, as suspensões aplicadas nos respectivos campeonatos amadores. As partes trataram sobre o assunto na última sexta-feira (8), durante reunião na Seme.

Assim, se o jogador for punido no Amador de Americana, ele terá a mesma penalidade no torneio de Santa Bárbara e vice-versa. A medida leva em consideração que há atletas que costumam jogar as duas competições.

De acordo com o presidente da LAF, André Mineiro, a unificação valerá apenas para casos de gravidade, como, por exemplo, agressão. “É também uma situação para inibir brigas nos estádios, nas praças de jogos e voltar a aumentar a qualidade do nosso futebol”, disse.

Foto: Divulgação

O Campeonato Americanense de Futebol Amador vai começar em março, enquanto o Barbarense tem início marcado para abril. Em Americana, os jogos serão aos domingos. Em Santa Bárbara, as partidas vão acontecer aos sábados.

A LAF e a Seme destacam, portanto, que os atletas podem disputar os dois torneios sem conflito de agenda.

REGIONAL. As partes ainda estudam realizar uma competição regional no fim do ano, com os melhores times das duas cidades. “A ideia seria pegar os quatro melhores do Amador de Santa Bárbara com os quatro melhores daqui de Americana e fazer como se fosse um regional”, afirmou André.

A LAF e a Seme pretendem convidar ligas de outros municípios para participarem desse campeonato. Ambas também querem expandir a unificação de suspensões para outras cidades.

“Pretendemos realizar novas reuniões com dirigentes de outras cidades da região, visando a integração do futebol regional. Todo mundo ganha, com as competições aumentando seu nível técnico, com equipes fortalecidas”, comentou o secretário de Esportes de Santa Bárbara, Vinícius Furlan.