LAF divulga calendário do futebol americanense

O Campeonato Americanense de Futebol Amador deste ano vai começar em março, ainda sem dia definido. Em 2018, a competição teve início em julho. A LAF (Liga Americanense de Futebol), entidade responsável pelo torneio, promoveu a mudança para que não haja conflito de datas com o Campeonato Barbarense.

A informação é de André Mineiro, presidente da Liga, que divulgou o calendário da temporada nesta quarta-feira. Se as competições acontecessem simultaneamente, ambas poderiam se enfraquecer, pois há jogadores que disputam os dois torneios. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

“A gente teve essa preocupação de não confrontar, até para não enfraquecer o campeonato das duas regiões. Não tem porque a gente bater de frente um com o outro. Tem como as duas regiões crescerem juntas”, disse.

Assim como no ano passado, o Campeonato Americanense leva o nome de Copa Jocle. A edição de 2019 deve ter duração de três meses.

A Secretaria de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste ainda não definiu a programação do futebol amador para este ano, mas confirmou que o Campeonato Barbarense será em outro período, depois do Americanense.

Essa oposição de datas também se estende para competições de outras categorias, de acordo com André. “Quando tem campeonato de base lá [em Santa Bárbara], está tendo outro tipo de campeonato [em Americana]”, afirmou.

FORMATO. Neste ano, a Copa Jocle terá 16 equipes participantes, que conquistaram a permanência na primeira divisão em 2018. A LAF pretende fazer, na primeira fase, dois grupos de oito times, que se enfrentariam dentro da chave. Os quatro melhores de cada grupo avançariam à sequência da competição.

Em 2019, também haverá a retomada da segunda divisão, que já conta com a presença de quatro equipes: Americana, Santa Maria, Bela Vista e Parná, todas rebaixadas no ano passado.

A abertura do campeonato está agendada para agosto, ainda sem data definida. O mês de encerramento depende do número de times participantes. As equipes poderão se inscrever para o torneio entre os dias 29 de julho e 2 de agosto.

Mês de início das competições

MARÇO

Campeonato

Municipal 50ntão

Copa Jocle – Campeonato Americanense

da 1ª Divisão

Campeonato Municipal Society de Base e Feminino

ABRIL

Copa Cidade de Americana

MAIO

Campeonato

Municipal Feminino

Campeonato

Municipal Sub-17

JULHO

Americana Cup

AGOSTO

Campeonato

Municipal Veterano

Campeonato Americanense da

2ª Divisão

SETEMBRO

Campeonato Municipal de Categorias de Base