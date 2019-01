La Guaira, da Venezuela, vence Real Garcilaso e avança na Libertadores

Com um gol heroico nos acréscimos, o Deportivo La Guaira eliminou o Real Garcilaso e avançou à segunda fase preliminar da Copa Libertadores, na noite desta terça-feira. O time venezuelano perdeu por 2 a 1, mas avançou porque marcou o gol fora de casa. Na ida, havia vencido por 1 a 0, diante de sua torcida.

Jogando no Peru, o La Guaira conquistou a vaga somente aos 49 minutos do segundo tempo, quando Jose Balza anotou o gol salvador dos visitantes. O time venezuelano perdia por 2 a 0 após levar gol de Reimond Manco, aos 15 minutos de jogo, e de Hernán Rengifo, aos 23 minutos da etapa final.

Quando ainda vencia por 1 a 0, o Real Garcilaso perdeu Danilo Carando, que levou o cartão vermelho ainda no primeiro tempo, aos 38. A vantagem numérica dos visitantes durou até os 25 da segunda etapa, quando Vicente Suanno levou o segundo cartão amarelo e foi excluído da partida. A perda de um jogador na reta final do jogo não impediu o La Guaira de buscar a classificação.

Na segunda fase preliminar da Libertadores, a equipe da Venezuela vai enfrentar o colombiano Atlético Nacional, campeão em 2016.

A segunda fase será quando o São Paulo e o Atlético Mineiro vão entrar na competição. Os dois times brasileiros vão estrear na semana que vem. O time paulista vai encarar o Talleres, na cidade argentina de Córdoba, no jogo de ida, no dia 6 de fevereiro. Na véspera, o Atlético vai duelar com o Danubio, no Uruguai.