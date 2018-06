Kroos admite erro e diz que Alemanha se saiu ‘muito bem’ contra a Suécia

Toni Kroos poderia ter saído de campo neste sábado como vilão, mas acabou se transformando em herói. No primeiro tempo do jogo da Alemanha contra a Suécia, errou o passe que proporcionou o contra-ataque e o gol dos suecos em Sochi. Mas aos 49 minutos do segundo foi dele o chute cruzado que garantiu a vitória alemã por 2 a 1 e, a rigor, a sobrevivência na Copa do Mundo da Rússia – o empate seria um resultado muito ruim, embora não desclassificasse os campeões do mundo já nesta rodada.

A mudança rápida de sua condição levou o meio-campista que joga no Real Madrid a fazer um desabafo contra os que torcem contra a sua seleção. “Nós fomos muito criticados, em parte com razão (depois da derrota para o México), mas é fato que um monte de gente teria ficado feliz na Alemanha se tivéssemos saído hoje (da Copa)”, disse.

O jogador reconheceu a falha no lance do gol da Suécia, no primeiro tempo, mas acrescentou: “O gol da Suécia saiu do meu pé. Mas se você dá 400 passes no jogo, dois não chegam”. Na etapa final ele errou uma outra saída de bola que por pouco não permitiu aos suecos fazer o segundo gol. “Mas no geral, estávamos muito bem no jogo, apenas as chances não foram bem concluídas.”

Toni Kroos entende que o mais importante neste momento é que a Alemanha está viva, e na luta pela classificação, ainda que possa terminar em segundo lugar no Grupo F. “Agora temos que nos recuperar, não temos muito tempo. Temos que vencer a Coreia do Sul e sermos convincentes”, avalia, sobre o jogo da próxima quarta-feira, em Kazan.

Autor do primeiro gol alemão, Marco Reus disse que a sorte estava do lado do seu time na partida contra a Suécia. “Saem muitos gols no final (dos jogos) nesta Copa do Mundo. Começamos bem, mas não tivemos uma grande chance. A Suécia fez bem, foi compacta e apertada. É difícil dizer por que cometemos os erros no campo. Toni cometeu o erro, mas soube superá-lo e fazer tudo certo.”