Koke diz que atletas da Espanha deixam de ver jogos da Copa por causa da ‘siesta’

O meio-campista Koke revelou que os jogadores da seleção espanhola não vêm assistindo muitas partidas da Copa do Mundo na Rússia. De acordo com o atleta do Atlético de Madrid, o primeiro jogo do dia acontece na hora da “siesta”, tradicional soneca tirada na Espanha depois do almoço.

“Nós temos assistido às partidas que podemos na concentração”, disse Koke em entrevista ao jornal El País, na edição publicação neste sábado. “O primeiro jogo coincide com a ‘siesta’ e o segundo com o treinamento. Normalmente, nós vemos o último (confronto do dia) enquanto jantamos”, relatou o meia.

De acordo com o jogador, há pouca diferença entre o comando de Julen Lopetegui, demitido às vésperas do Mundial após ser contratado pelo Real Madrid de maneira conturbada, e Fernando Hierro, treinador da Espanha no torneio. “Não mudou muita coisa. Cada um tem seu toque pessoal. Mas na forma de jogar, de mover a bola de lado a lado, isso está igual”, opinou o companheiro de Diego Costa no Atlético de Madrid.

Koke, por sua vez, diz que o centroavante entendeu qual é a melhor forma de atuar pela seleção espanhola. “No clube, a nossa forma de jogar é de tomar a iniciativa, mas defender bem e ser mais direto. É um estilo rápido e focado no centroavante, buscamos ele e Griezmann para fazer a transição rápida. Ele tem muito mais protagonismo no Atlético do que aqui. Costa compreendeu que na Espanha ele não tem de tocar tanto na bola e pode se limitar a só finalizar”, comentou Koke.

Depois de empate por 3 a 3 contra Portugal, mo dia 15, em Sochi, e vitória por 1 a 0 sobre o Irã, na quarta-feira, em Kazan, a Espanha ainda terá de fazer uma partida para garantir classificação às oitavas de final. A partida será contra o Marrocos, às 15 horas (de Brasília) desta segunda-feira, em Kaliningrado.