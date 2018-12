Klopp prevê duelo difícil para Liverpool, mas celebra ter Bayern como adversário

O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões não foi nada generoso com o Liverpool. Atual vice-campeão da competição, o time inglês terá pela frente o poderoso Bayern de Munique, que, como ele, já conquistou o torneio em cinco oportunidades. O adversário é forte, mas o técnico Jürgen Klopp celebrou enfrentá-lo neste estágio.

“Será difícil. Foi um bom sorteio. Está claro que será difícil, enfrentaremos um time de primeiro nível. Para mim, é legal voltar à Alemanha. Agora, precisamos preparar para o jogo. Temos muito tempo e espero que tenhamos todos os jogadores disponíveis. Será um duelo difícil e interessante, e estou ansioso para ele”, declarou.

O confronto será o reencontro de Klopp com o Bayern. Afinal, ele comandou o Borussia Dortmund de 2008 a 2015, época em que rivalizou com o time de Munique. O próprio treinador, no entanto, descartou qualquer benefício por conhecer o adversário e ressaltou as mudanças dos bávaros nos últimos anos.

“É um Bayern diferente do que o que eu enfrentei, já estou aqui há três anos. Conhecemos o estádio, a atmosfera será ótima”, afirmou. “Nos últimos dois anos, eles dominaram o Campeonato Alemão no melhor momento do futebol local. Vai ser legal. Obviamente, faz muito tempo que não encaro o Bayern, então estou ansioso.”

O respeito e a admiração pelo rival também foram vistos do lado do Bayern de Munique. O diretor esportivo Hasan Salihamidzic destacou o momento do Liverpool e considerou que trata-se de um dos principais times do futebol na atualidade.

“Eles são o time do momento, líderes do Campeonato Inglês. Jogam um bom futebol, são muito físicos e cheios de energia. Estamos ansiosos”, apontou. “Precisamos de dois bons dias. Eles são um time de primeira linha, será difícil, mas estes são os desafios que você espera como jogador e que precisa superar.”

Por ter liderado sua chave na primeira fase, o Bayern definirá o confronto em casa. Os jogos de ida serão disputados nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro, enquanto as partidas de volta ocorrerão em 5, 6, 12 e 13 de março.