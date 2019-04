Klopp minimiza elogios de rival ao Liverpool e diz que time tem de confirmar vaga

Pouco antes de Jürgen Klopp conceder entrevista coletiva nesta terça-feira, em Portugal, o técnico do Porto, Sergio Conceição, chegou a dizer que “em muitos momentos, o Liverpool é talvez a melhor equipe do mundo”. Ele emitiu esta opinião em meio aos muitos elogios que fez ao time inglês ao projetar o duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta, às 16 horas (de Brasília), no estádio do Dragão. Na casa do clube português, os visitantes defenderão uma vantagem de 2 a 0 obtida no confronto de ida, na Inglaterra, para avançar na competição.

O treinador alemão, porém, minimizou o peso destas palavras do comandante adversário ao lembrar que o mesmo também acredita na classificação do Porto às semifinais. Além disso, Klopp conteve qualquer clima de euforia antecipada ao lembrar que o Liverpool ainda precisa confirmar o seu avanço à próxima fase do torneio continental.

“Quando foi isso? O que ele disse, exatamente? Nós somos o melhor time do mundo às vezes? Às vezes nós somos muito bons, isso é verdade, e espero que nós possamos mostrar isso de novo. Talvez eu possa entender um pouco do por que de ele dizer isso porque há momentos depois que ganhamos a (posse da) bola, ou momentos antes de ganharmos a bola, ou momento em que os meninos fazem algumas coisas, então isso (o time) parece muito, muito bom, o que é verdade, mas isso é praticamente tudo”, afirmou o técnico, no estádio do Dragão, evitando colocar a sua equipe no máximo patamar do grupo dos melhores times do futebol mundial atualmente.

“Isso (que Conceição falou) é um elogio, mas nós ainda temos um trabalho muito duro a fazer amanhã – e provavelmente ele disse também que ainda acredita em suas chances. Ele disse isso? Sim, OK, então está tudo bem”, completou Klopp, logo após fazer esse questionamento e um repórter confirmar que o português afirmou que, de fato, confia no avanço do Porto.

Pouco antes de o alemão conversar com os jornalistas, o treinador da equipe portuguesa ressaltou que projeta conquistar uma “virada histórica” nesta quarta-feira para ir às semifinais. E o comandante do Liverpool sabe que o ótimo momento do seu time, que também figura hoje na liderança isolada do Campeonato Inglês, pode começar a mudar em caso de uma eliminação neste duelo de volta na Cidade do Porto.

“Até agora essa é uma temporada muito positiva, e é por isso que nós estamos aqui, mas não estamos aqui para comemorar a nossa situação, nós estamos aqui para avançar à próxima fase porque a temporada não está encerrada”, alertou o alemão, para depois destacar que o seu time vai ter de “lutar muito” contra um rival “que ganhou todos os seus jogos em casa até agora” nesta Liga dos Campeões.