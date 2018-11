Klopp garante presença de Salah em jogo do Liverpool contra o Arsenal

O técnico Jürgen Klopp confirmou nesta sexta-feira a presença do atacante Mohamed Salah no clássico entre Liverpool e Arsenal, neste sábado, em rodada do Campeonato Inglês. O treinador afirmou que, apesar de uma proteção usada no braço, o jogador egípcio não preocupa.

Nesta semana, o artilheiro do time na temporada passada foi visto com uma proteção no punho direito, o que preocupou a torcida. Nesta sexta, porém, Klopp garantiu ser apenas uma forma de proteger o local, o que não impedirá a escalação do atacante no importante jogo deste fim de semana, no Emirates Stadium, em Londres.

“Não há nada sério com Mo [Mohamed Salah]. Foi apenas uma inflamação no tendão. Por isso a necessidade da proteção. Isso não vai ter influência sobre sua participação no jogo”, declarou.

Por outro lado, o treinador vai perder os meias Jordan Henderson e Naby Keita para o clássico. Machucados, eles vinham fazendo revezamento no meio-campo do Liverpool nos últimos jogos. A dupla também pode ser desfalque para a próxima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Estrela Vermelha, em Belgrado, na terça.

Segundo Klopp, Henderson é quem apresenta a melhor condição física no momento. Ele deve retomar os treinos na segunda e tem poucas chances de viajar com o grupo para a Sérvia. Já Keita só voltará aos trabalhos no fim da próxima semana.

O Liverpool ocupa a segunda colocação da tabela, com os mesmos 26 pontos do líder Manchester City. Está em segundo somente pela diferença de saldo de gols. Já o Arsenal é o quarto colocado, com 22 pontos.