Kannemann lamenta derrota, mas garante Grêmio forte na sequência do Brasileirão

No duelo entre dois dos times mais fortes do futebol brasileiro, o Grêmio foi superado por 2 a 0 pelo Palmeiras na última quarta-feira, em Porto Alegre. O zagueiro argentino Kannemann lamentou a derrota, a segunda no torneio, exaltou a qualidade da partida e a força do adversário e assegurou que o time gaúcho não está abatido com o revés.

“A derrota sempre dói. Mas quando o time perde tem que ver aquilo que não fez no jogo. Competimos de igual para igual. Tivemos oportunidades, não conseguimos fazer. Foi um jogo muito bom, mas acabamos perdendo”, lamentou o zagueiro.

Com a derrota para o Palmeiras, a primeira em sua arena na competição nacional, o Grêmio chegou ao terceiro jogo sem vitória dentro de casa – empatou sem gols os outros dois, contra Fluminense e Internacional – e perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança na tabela de classificação.

“Temos que tentar melhorar para tornar essas derrotas empates ou vitórias. Mas ainda faltam muitas rodadas, estamos no pelotão da frente e vamos tentar ganhar os dois jogos que faltam (antes da parada para a Copa do Mundo) para ficar o mais em cima possível da tabela”, disse Kannemann.

TREINO – A novidade no campo do CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira foi o meia Alisson, que correu ao redor do gramado ao lado do lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e do meia Michel. Os três se recuperam de lesão, assim como Ramiro, que foi vetado do jogo contra o Palmeiras em razão de uma pancada no tornozelo esquerdo sofrida na partida contra o Bahia. O meia sequer treinou e é dúvida para o próximo duelo.

Enquanto os jogadores titulares na derrota para o Palmeiras faziam trabalhos regenerativos na academia nesta quinta-feira, os reservas foram derrotados em um coletivo para a equipe de transição. O Grêmio volta aos treinos nesta sexta e sábado, antes do duelo contra o América-MG, marcado para domingo, novamente na Arena Grêmio.