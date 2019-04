Kannemann festeja volta de Geromel ao Grêmio e alerta para rapidez de chilenos

O zagueiro Kannemann festejou nesta quarta-feira o retorno à zaga do Grêmio de Geromel, recuperado de uma lesão muscular, e alertou para a rapidez do ataque da Universidad Católica no confronto desta quinta, às 19 horas, em Santiago, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

“Todos sabem da qualidade dele (Geromel). Ele faz a diferença, tem liderança sobre o grupo”, disse o zagueiro argentino, que aproveitou para analisar o adversário. “Vimos alguns vídeos. É um time que joga muito pelas laterais, sempre com muita velocidade. Os zagueiros também são muito bons nas bolas aéreas.”

Os jogadores treinaram nesta quarta-feira à tarde no Chile, mas Renato Gaúcho não confirmou a equipe que vai entrar em campo para o decisivo jogo para os gremistas na competição sul-americana, depois de a equipe ter acumulado um empate e uma derrota em dois confrontos realizados até aqui.

A provável escalação do Grêmio para o duelo na capital chilena tem Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Alisson (Montoya, Thaciano ou Matheus Henrique), Luan e Everton; André.

O Grêmio é o lanterna do Grupo H da Libertadores, com apenas um ponto. O Rosario Central também só tem um ponto, mas marcou dois gols contra um do time de Renato Gaúcho e por isso ocupa a terceira posição da chave. A Universidad Católica soma três na segunda colocação, enquanto a liderança é do Libertad, do Paraguai, com cinco pontos.

No outro duelo que fechará a terceira rodada desta chave, Libertad e Rosario Central se enfrentam a partir das 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, em Assunção.