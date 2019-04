Kannemann aceita ‘dura’ de Renato e aponta pequenos detalhes a acertar no Grêmio

O zagueiro argentino Kannemann concordou com o técnico Renato Gaúcho, ao dizer que a derrota para o Santos, por 2 a 1, em Porto Alegre, no domingo, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, ocorreu graças a erros individuais cometidos pela equipe gaúcha.

“Acho que ele (Renato) está certo. Temos que reconhecer quando ele fala coisas boas, mas quando erramos, ele cobra, e temos que dar razão para ele. Temos que olhar, pensar, aceitar as bobeiras que cometemos nos dois gols. Às vezes, são duas bobeiras e tomamos um gol, o adversário dá umas três ou quatro e a bola pega na trave, o goleiro pega com as costas. Mas acho que estamos no caminho certo”, disse o argentino.

Apesar da derrota o defensor elogiou a postura do time, ao contrário do que ocorreu na derrota para a Universidad Católica, pela Copa Libertadores, quando o grupo sofreu muitas críticas.

“Nós somos bastante conscientes que sempre queremos ganhar, fazer bons jogos, mas existe diferença para a derrota da Católica, no Chile, e a de ontem (domingo). Tentamos jogar, nos doamos ao máximo, criamos situações. Estamos tranquilos, temos pequenos detalhes que corrigir, estar mais atentos para não tomar gols que às vezes pagamos muito caro.”

Renato Gaúcho só não deverá contar com Jean Pyerre para o duelo contra o Avaí, quarta-feira, às 19h15, na Ressacada, em Florianópolis. O meia sofre com dores no ombro direito e passou por exames nesta segunda-feira. Apesar de não ser constatada lesão séria, o atleta segue com dores e deverá ser poupado.

Para o lugar de Jean Pyerre, Luan e Diego Tardelli lutam pela vaga. O elenco treina nesta terça-feira, às 8 horas, quando Renato deverá decidir o time titular. A viagem para Santa Catarina está prevista para as 11h.

O provável Grêmio para enfrentar o Avaí: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson (Tardelli), Luan (Jean Pyerre) e Everton; André.