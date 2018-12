Kaká e Deschamps vão participar de sorteio das chaves do Mundial feminino

A Fifa confirmou nesta quinta-feira o nome dos convidados que vão participar do sorteio das chaves do Mundial feminino, que será realizado na França, no próximo ano. E o brasileiro Kaká e o técnico Didier Deschamps, campeão mundial à frente da seleção francesa na Copa da Rússia, estão confirmados.

Eles serão assistentes dos responsáveis pela condução do sorteio, agendado para 8 de dezembro, em La Seine Musicale, em Paris. O ganês Michael Essien, campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea, também estará presente, ao lado de Marie Bochet, Mia Hamm, Aya Miyama e Steffi Jones, outros atletas e ex-atletas de nível mundial.

A cerimônia será liderada pelos jornalistas Denis Brogniart e Amanda Davies. O apresentador francês ficou famoso em seu país por trabalhar para o tradicional canal TF1 por quase 20 anos, enquanto a apresentadora norte-americana atua pela CNN.

O Mundial Feminino será disputado entre os dias 7 de junho e 7 de julho, em nove cidades francesas: Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes e Valenciennes. A partida de abertura da grande competição será realizada no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, em Paris, em 7 de junho.

As semifinais e a decisão do Mundial serão disputados na cidade de Lyon nos dias 2, 3 e 7 de julho.