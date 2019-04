Juventus anuncia renovação de contrato com croata Mandzukic até junho de 2021

Parceiro do astro português Cristiano Ronaldo no ataque da Juventus, o croata Mario Mandzukic acertou nesta quinta-feira a renovação de contrato com a equipe de Turim. A diretoria do clube anunciou que o jogador, vice-campeão da última Copa do Mundo na Rússia, estendeu o seu compromisso por mais um ano que iria até o final da temporada 2019/2020.

Na nota oficial em que anunciou a renovação de contrato, em suas redes, a direção da Juventus destaca que “Mandzukic é um campeão que lidera por exemplo” e exalta o carisma e o bom humor do atacante croata, de 32 anos.

Mandzukic foi contratado pela Juventus em 2015 e em quatro temporadas fez 43 gols e deu 19 assistências, 159 jogos disputados. O atacante já faturou três títulos do Campeonatos Italianos e outros três da Copa da Itália. E está perto da quarta conquista nacional, já que o time de Turim tem 18 pontos de vantagem para o segundo colocado Napoli.

Além da Juventus, Manduzkic já jogou por outros grandes clubes da Europa – casos de Atlético de Madrid e Bayern de Munique. Antes, iniciou a carreira defendendo dois clubes da Croácia – NK Zagreb e Dínamo Zagreb – e o Wolfsburg, da Alemanha.