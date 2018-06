Juventude marca nos acréscimos e empata em casa com o Atlético-GO na Série B

Com um gol nos acréscimos, o Juventude arrancou um empate por 2 a 2 e escapou de derrota certa diante do Atlético-GO, que abriu 2 a 0 e tinha tudo para vencer esta partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo desta noite de terça-feira deixou os dois times em posições intermediárias. O gaúcho com 11 pontos e o goiano com 12.

Apesar da maior disposição ofensiva do Juventude, foi o time goiano que se mostrou mais bem organizado em campo, a ponto de não sofrer nenhum perigo de gol. Mais do que isso, mostrou força no ataque. João Paulo desceu pela direita e cruzou para o meio da área, onde Júnior Brandão ajeitou e bateu firme para marcar aos 14 minutos.

Aos 20, o time da casa perdeu o atacante Elias, com uma lesão muscular na perna. Em seu lugar, entrou o experiente Ricardo Jesus, que levou perigo duas vezes seguidas para o goleiro Léo. Aos 29 minutos, num chute à queima roupa e em seguida numa tentativa que foi para fora.

O segundo tempo começou com o time gaúcho mudado. Saiu o volante Bruninho para a entrada do meia Maikinho. Mas a produção não melhorou, inclusive com dificuldade para levar a bola até o ataque. O Atlético se manteve firme na defesa e ampliou aos 25 minutos. Após levantamento bem alto para a área, o zagueiro William Alves ajeitou de cabeça e Júnior Brandão, outra vez, marcou. Ele bateu de virada, fraco, porém no canto direito do goleiro Matheus.

A partir daí, a torcida perdeu a paciência. Começou ironizar seu time com gritos de “olé” e depois com muitas vaias. No momento mais complicado do jogo, o Juventude diminuiu aos 34 minutos. Ricardo Jesus recebeu de costas na área, mas virou rápido e bateu cruzado para fazer 2 a 1, renovando as esperanças de recuperação.

Os protestos continuavam vindo das arquibancadas. Mas, nos acréscimos, aconteceu o empate. O levantamento alto foi feito em direção da área e o zagueiro Rafael Bonfim apareceu para testar bem no canto esquerdo de Léo. Tudo igual no placar, apesar da superioridade do visitante. Por isso, mais vaias no final do jogo.

Pela décima rodada, o Juventude vai enfrentar o Londrina nesta sexta-feira, às 19h15, no norte do Paraná. No sábado, às 19 horas, o Atlético-GO enfrenta o Figueirense, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 2 ATLÉTICO-GO

JUVENTUDE – Matheus Cavichioli; Felipe Mattioni, Rafael Bonfim, Fred e Pará; Bruninho (Maikinho), Jair, Fellipe Mateus, Guilherme Queiroz (Douglas Kemmer) e Tony; Elias (Ricardo Jesus). Técnico: Julinho Camargo.

ATLÉTICO-GO – Léo; Alisson, Lucas Rocha, William Alves e Mascarenhas; Rômulo, Fernandes e João Paulo; Júlio César (André Luís), Júnior Brandão e Renato Kayser (Joanderson). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS – Júnior Brandão, aos 14 minutos do primeiro tempo. Júnior Brandão, aos 25, Ricardo Jesus, aos 35, e Rafael Bonfim, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÕES AMARELOS – Jair e Fellipe Mateus (Juventude). João Paulo e Rômulo (Atlético-GO).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 2.319 pagantes.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).