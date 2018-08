Juventude empata com o lanterna Boa e completa 6 jogos sem vitória na Série B

Na sua briga para pontuar e se ver livre da ameaça de rebaixamento, o Juventude bobeou neste sábado ao empatar sem gols com o Boa, em Caxias do Sul. Este jogo, realizado no estádio Alfredo Jaconi, fechou a 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, deixando o time gaúcho em 13.º lugar, agora com seis jogos sem vitória ou marcar gol. Enquanto isso, o time mineiro, que vinha de duas derrotas seguidas, segue na lanterna, com 18 pontos.

O Juventude queria resolver logo o jogo, marcando sob pressão e à procura do gol. Quase conseguiu aos dois minutos, quando Caio Rangel chutou, a bola desviou em Cloves e saiu. Mas o time mineiro, aos poucos, equilibrou as ações em campo.

Aos 34 minutos, o goleiro Fabrício errou ao tentar cortar o cruzamento e a bola ficou com Matheus, que chutou e quase que Hélder marca contra. A bola, caprichosa, saiu na linha de fundo, em escanteio. Sem ter como entrar na área, o time gaúcho arriscou de longe.

Aos 44 minutos, Leandro Lima bateu cruzado e a bola tirou tinta da trave esquerda de Fabrício. O empenho, porém, foi insuficiente pra evitar as vaias assim que o árbitro apitou o fim do primeiro tempo.

Na volta para o segundo tempo, o Juventude voltou melhor. Quase abriu o placar aos dez minutos em um cabeceio de Leandro Lima, que Fabrício espalmou na trave. Depois, a defesa aliviou. Aos 20 minutos, Cloves roubou a bola no meio-campo e chutou forte já dentro da área, mas por cima da trave. Foi o suficiente para provocar vaias da torcida.

A partir daí, o Juventude perdeu o controle emocional e até correu risco de sofrer o gol do visitante. E a pressão aumentou sobre o técnico Julinho Camargo, muito xingado pelos torcedores.

Os dois times só voltam a campo no próximo fim de semana. Na sexta-feira, a partir das 19h15, o Juventude vai enfrentar o Paysandu, na Curuzu, em Belém. No sábado, às 21 horas, o Boa recebe o vice-líder CSA, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 0 BOA

JUVENTUDE – Matheus Cavichioli; Vidal, Rafael Bonfim, Fred e Matheus Bertotto; Diones, Tony (Denner), Leandro Lima e Fellipe Mateus; Elias (Ricardo Jesus) e Caio Rangel (Maikinho). Técnico: Julinho Camargo.

BOA – Fabrício; Hélder, Rafael Jansen, Rodrigo e Kaio Cristian; Maycon, Cloves, Thallysson (Bruno Tubarão) e Willian Barbio (Daniel Cruz); Alyson e Juninho Potiguar (Manoel). Técnico: Ney da Matta.

ÁRBITRO – Felipe Duarte Varejão (ES).

CARTÕES AMARELOS – Matheus Bertotto (Juventude). Juninho Potiguar e Cloves (Boa).

RENDA – R$ 12.130,00.

PÚBLICO – 1.132 pagantes (1.164 total).

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).