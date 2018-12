Jürgen Klopp terá Sadio Mané para duelo decisivo do Liverpool contra o Napoli

O Liverpool terá força máxima em seu ataque para o confronto decisivo contra o Napoli, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. O técnico alemão Jürgen Klopp confirmou nesta segunda que o atacante senegalês estará em campo contra os italianos, no estádio Anfield Road, em Liverpool, pela sexta e última rodada do Grupo C.

Em terceiro lugar com seis pontos, o Liverpool precisa obrigatoriamente vencer para ter chances de classificação às oitavas de final. Para isso, Klopp conta com Mané, que se recuperou de dores musculares, e uma atmosfera eletrizante que deverá ser criada no estádio para a partida.

“Sadio pode lidar com a dor, obviamente. Foi assim contra o Bournemouth, então está tudo certo”, afirmou o treinador, que utilizou o atacante senegalês no segundo tempo da partida do último sábado, pelo Campeonato Inglês, que o Liverpool goleou por 4 a 0 e assumiu a liderança isolada.

Quem ainda é dúvida para a partida é o zagueiro Dejan Lovren, que desfalcou o time nas últimas três partidas por causa de uma lesão muscular. Ele será reavaliado horas antes do jogo para saber se terá condições. “Ontem (domingo) ele não treinou, mas pareceu estar bem. Vamos ver nas próximas horas”, comentou Klopp.

Em campo, para não depender de um tropeço do Paris Saint-Germain na Sérvia contra o Estrela Vermelha, o Liverpool tem de bater o Napoli por 1 a 0 ou por dois ou mais gols de diferença. O técnico alemão quer um clima de final no Anfield Road. “Agora nós temos a chance de se classificar e isso é ótimo diante da campanha que fizemos até agora (duas vitórias e três derrotas). Temos que criar essa atmosfera especial com o modo que jogaremos”, completou.