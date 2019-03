Junior Urso revela meta de marcar um gol a cada três jogos pelo Corinthians

O volante Junior Urso foi o autor do gol do Corinthians no empate com a Ferroviária por 1 a 1 na quarta-feira. O resultado levou a decisão para os pênaltis, quando o time avançou para as semifinais do Campeonato Paulista. O jogador comemorou a classificação e revelou que tem uma meta pessoal de gols no clube.

“Planejei marcar um gol a cada três partidas. Fico feliz com esse gol, mas mais feliz ainda pela classificação. Jogo difícil, mas graças a Deus temos o Cássio no gol e ele tem nos ajudado”, disse em referência ao goleiro que pegou um pênalti. “É uma meta minha, não é o clube que pediu. Vou trabalhar para atingir isso. É um projeto que fiz com a minha família. É importante para mim”, completou.

Junior Urso tem nove jogos com a camisa do Corinthians e três gols marcados até agora. Os outros dois foram em partidas da Copa do Brasil. Ele balançou as redes uma vez na vitória por 4 a 2 sobre o Avenida-RS, ajudando o time a avançar no torneio. Depois fez no triunfo por 3 a 1 sobre o Ceará, fora de casa, no jogo de ida da terceira fase – a volta vai ser na próxima quarta-feira, em Itaquera.

A preocupação do momento, no entanto, é o Santos. A Federação Paulista de Futebol confirmará nesta quinta-feira a data e o horário das partidas – o jogo de ida, muito provavelmente, será no domingo, às 16h, em Itaquera. “Sabemos como enfrentar o Santos. O Corinthians tem mostrado evolução e a ideia é mostrar isso no domingo”, comentou.

Sobre o duelo das quartas de final, Junior Urso enalteceu o adversário. “A Ferroviária na primeira partida foi melhor do que a gente. Na segunda, em muitos momentos, também conseguiu ser superior. Pelo menos na posse de bola. Foi um time corajoso. Mas temos de destacar nosso time que soube se comportar bem e bloqueou o ataque deles. E o mais importante é que nos classificamos”, finalizou.