Junior Urso explica apelido e diz realizar sonho de toda a família corintiana

O volante Junior Urso se apresentou oficialmente nesta terça-feira ao Corinthians com o objetivo de fazer história no clube do coração. O jogador de 29 anos admitiu que recebeu propostas melhores financeiramente, mas que atuar pelo time alvinegro é a realização de um sonho dele e de toda a família.

“Foi um choque positivo para todo mundo (quando recebeu a proposta). Não tem porque esconder que sempre torci para o Corinthians. Teve gente que pediu para eu não declarar, mas para mim seria impossível esconder. Lutei muito. Meus pais, primos e tios são corintianos. Eram mais de 15 pessoas que moravam juntos, todos corintianos, sempre vibrando nos jogos. Está todo mundo feliz”, declarou.

Junior Urso assinou contrato por três temporadas com o Corinthians. Ele chega do futebol chinês, depois de rescindir contrato com o Guangzhou R&F, onde atuou nos dois últimos anos. Desde o início, seu objetivo era de voltar ao futebol brasileiro. Nos últimos meses, vinha analisando algumas propostas, mas quando recebeu a ligação da diretoria do Corinthians nem pensou duas vezes.

“É fora do comum para mim e para minha família. Feliz em representar essa torcida. Grato pela diretoria que se esforçou muito para que viesse. Aliás, não precisou muito de esforço, né, pois desde que me contactaram não tive mais dúvidas”, disse o jogador.

Revelado pelo Santo André em 2009, o volante teve passagem de destaque pelo Coritiba, onde foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2012, e pelo Atlético-MG em 2016. O apelido vem de antes, dos tempos da base. “Jogava com trancinha, mas meu empresário pediu que tirasse, pois achava que poderia atrapalhar. Fui para o treino com o cabelo todo bagunçado. Na primeira vez que peguei na bola, já começaram: ‘vai, urso’. Também descobriram que durmo demais. Mas eu gostei. Ficou o nome forte e aceitei para me diferenciar dos demais. A hora que bater no Google o nome, só aparece eu”, comentou.

Bem articulado e corintiano confesso, agora espera fazer história no clube do coração. E ele sabe como iniciar essa trajetória. “Sou aquele volante que rompe as linhas do campo”, disse. “Como corintiano conheço os 11 e eventualmente quem está entrando. Ainda não conheço o plantel todo. Vejo uma disputa interessante. São volantes com características diferentes”, prosseguiu.

“Não sei se falta ou se estão fazendo a minha função que é a de ligação da defesa ao ataque. Assisti ao jogo com o palmeiras. Vi que o Palmeiras deu essa oportunidade algumas vezes. Consegui me enxergar ali. Claro que de fora é bem mais fácil. Espero ter lá dentro esse tipo de leitura e espero que possa funcionar.”

Junior Urso fez o último jogo oficial em novembro do ano passado. Ele afirmou que em uma semana deve estar 100% fisicamente e à disposição do técnico Fábio Carille.