Junior Urso e Danilo Avelar são as dúvidas no Corinthians

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

O Corinthians tem duas dúvidas para as suas duas próximas partidas. O volante Junior Urso, que se machucou contra o São Paulo no último domingo, e o lateral-esquerdo Danilo Avelar, que nem chegou a ser relacionado para o clássico válido pelo confronto de ida da final do Paulistão, serão avaliados durante a semana.

Junior Urso deixou o campo ainda no primeiro tempo do duelo no Morumbi com dores na virilha direita. O médico do clube, Ivan Grava, informou que ele passará por exames nesta segunda-feira e que as chances são pequenas de enfrentar a Chapecoense, quarta-feira, em Chapecó, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Baixa certa para esta partida será o goleiro Cássio, que foi expulso contra o Ceará na fase anterior da competição e terá de cumprir suspensão. Sobre o volante, a expectativa é de contar com o ele para a partida de volta da final do Paulistão contra o São Paulo, domingo, em Itaquera.

Danilo Avelar se recupera de dores no joelho esquerdo. O jogador ficou sem treinar na última semana e teve o processo de recuperação interrompido na sexta-feira – ele foi liberado para viajar a Paranavaí para acompanhar o enterro do avô.

O técnico Fábio Carille também não definiu se utilizará força máxima para a partida em Chapecó. A ideia do treinador é levar 28 jogadores do elenco para Santa Catarina e lá definir quem tem condições de entrar em campo. O elenco já viaja nesta segunda-feira logo após o treino que será realizado à tarde no CT Joaquim Grava.