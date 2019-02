Junior Urso é anunciado pelo Corinthians

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a contratação do volante Junior Urso, o décimo reforço para a temporada. O jogador de 29 anos estava no futebol chinês e assinou contrato até o final de 2021.

Junior Urso chegou ao Brasil na quinta-feira da semana passada e ainda não tem data para ser apresentado. Ele disputou as duas últimas temporadas pelo Guangzhou R&F, com quem rescindiu contrato há duas semanas. Foto: Divulgação / Corinthians

Revelado pelo Santo André em 2009, o volante teve passagem de destaque pelo Coritiba, onde foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2012, e pelo Atlético-MG em 2016. Na ocasião, o jogador pertencia ao Shandong Luneng e foi emprestado à equipe mineira, onde fez 48 jogos e sete gols.

Pelas redes sociais, o Corinthians divulgou as primeiras declarações dele como jogador do clube. Em um vídeo, Junior Urso revelou que é corintiano desde o gol de Fábio Baiano contra o Goiás, em 2004, quando o então meia da equipe paulista marcou o gol da vitória apesar de atuar com uma lesão.

“O que cravou, que eu soube a paixão e o amor que eu tinha pelo Corinthians, foi um gol que o Fábio Baiano fez. Ele estava lesionado, se não me engano, não tinha como fazer substituições, e ele continuou em campo. Aí, ele acertou um chutaço, fez um golaço, mesmo mancando. Aquilo mostrou para mim o que era o Corinthians, eu comecei a ter noção. Fiquei feliz para caramba. Esse é um dos motivos para eu ser corintiano, que faz meu coração preto e branco. Com certeza, esse é o momento mais feliz da minha carreira. Vamos para cima”, afirmou.

O Corinthians ainda tenta a contratação de pelo menos mais um jogador. O zagueiro Bruno Méndez, do Montevideo Wanderers e da seleção uruguaia sub-20, está em negociação com o clube alvinegro. Até agora, o clube já trouxe o zagueiro Manoel, o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Richard e Ramiro, o meia Sornoza e os atacantes André Luis, Gustavo Silva, Mauro Boselli e Vagner Love.