Junior Urso diz que recuperação ‘evoluiu bem’, mas deve ser baixa no Corinthians

O volante Junior Urso iniciou a semana com um treino leve no gramado, se mostrou animado com a recuperação física, mas preferiu ainda não dar uma previsão de quando voltará a reforçar o Corinthians – o jogador está há quatro jogos sem jogar. “Evoluiu muito bem (a recuperação). Vi até a imagem e a evolução da lesão. O Corinthians fez um ótimo trabalho, porque demoraria muito se não fosse nos métodos que o clube utilizou”, afirmou.

O jogador se machucou no primeiro duelo da final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Além do jogo de volta, ele foi baixa nas duas partidas contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil, e também na estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia.

Por não ter ido a Salvador, Junior Urso fez as vezes de modelo na segunda-feira e participou da divulgação do novo uniforme do Corinthians, que homenageia Ronaldo. O volante comentou sobre o nervosismo de estar ao lado de um dos seus ídolos do futebol. “Confesso que não sei se conseguiria jogar com ele porque só neste tempinho do lado dele já fiquei com tremedeira. Então não sei se conseguiria ajudar em campo”, brincou. Urso posou para fotos ao lado do Fenômeno e também da atacante Adriana, do time feminino.

Sobre a derrota na estreia, Junior Urso disse que não altera em nada a estratégia para a sequência da competição e vê o Corinthians como um dos favoritos à taça do Brasileirão. “É normal (resultado). Jogamos após uma sequência de decisões. É natural. Corinthians é um dos favoritos sem dúvidas. Tem o Cruzeiro que está fazendo boa Libertadores. Acredito que o Corinthians é favorito pelo Paulista. Com todo respeito ao Gaúcho, por exemplo, o Paulista é mais difícil”, finalizou o volante.

O Corinthians estreou com derrota por 3 a 2 para o Bahia, em Salvador, no Brasileirão. O time volta a campo agora para enfrentar a Chapecoense, a quem eliminou recentemente da Copa do Brasil. Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida, o time paulista deu o troco, venceu por 2 a 0 e garantiu lugar nas oitavas de final.