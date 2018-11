Junior Barranquilla vence Santa Fe e fica perto da final da Copa Sul-Americana

Em jogo encerrado na madrugada desta sexta-feira (no horário de Brasília), o Junior Barranquilla venceu o Independiente Santa Fe por 2 a 0, em Bogotá, na Colômbia, e deu um importante passo para avançar à final da Copa Sul-Americana.

Atuando como visitante neste mata-mata colombiano da competição continental, o time surpreendeu ao garantir o seu triunfo com gols de Teófilo Gutiérrez, aos 40 minutos do primeiro tempo, e de Marlon Piedrahita, aos 3 da etapa final.

Com a vitória expressiva, a equipe de Barranquilla poderá até perder por um gol de diferença no confronto de volta das semifinais, marcado para o dia 29 de novembro, quando atuará com o apoio maciço dos seus torcedores para assegurar lugar na decisão.

Além de amargar a derrota em casa, o Independiente Santa Fe ainda teve a expulsão do zagueiro Javier López, aos 40 minutos do segundo tempo, por uma falta duríssima sobre o meia Barrera. E o cartão vermelho só foi aplicado depois da revisão do lance por meio do VAR (arbitragem de vídeo). Inicialmente, o juiz uruguaio Esteban Ostojich havia punido o atleta da equipe da casa apenas com um amarelo.

No outro duelo que abriu esta luta por vagas na final da Copa Sul-Americana, o Atlético-PR superou o Fluminense, também por 2 a 0, na última quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo de volta será no dia 28 de novembro, no Maracanã.