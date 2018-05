Júlio César enaltece Abel por impedir que turbulência externa influencie time

Apesar de o clima instável nos bastidores, o Fluminense dentro de campo tem feito um excelente início da Campeonato Brasileiro. Depois da vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, o time tricolor subiu para a vice-liderança, com 13 pontos, a apenas um de distância do líder Flamengo.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, o goleiro Júlio César disse que os méritos pelo bom momento da equipe devem ser dados ao técnico Abel Braga. “Ele é um cara que sabe administrar, sabe gerir. Tem treinadores muito bons no campo, mas na minha opinião os melhores são aqueles bons no campo e que sabem gerir também”, afirmou. “Não por acaso, independentemente do que acontece fora do campo, fazemos um ano muito bom. Tem muito a ver com o Abel. Compramos a ideia dele.”

Na segunda-feira, o clube confirmou a saída do diretor de futebol, Paulo Autuori, que havia assumido o cargo em dezembro do ano passado. Na nota à imprensa, os motivos pelo fim da parceria não foram divulgados, mas as dificuldades financeiras pesaram na decisão do dirigente.

“Deixamos nosso agradecimento, em nome do grupo, ao Paulo Autuori. Temos um respeito muito grande. Ele é uma pessoa de caráter ímpar. Nos ajudou muito, aprendemos muito com ele”, destacou Júlio César.

A diretoria do Fluminense ainda não anunciou o substituto para o cargo. E enquanto o clube tenta se organizar em seus bastidores, o Fluminense tem a oportunidade de na quarta-feira assumir a liderança do Brasileirão.

Para isso precisará vencer o Grêmio em duelo que acontecerá às 21h45, em Porto Alegre – o Flamengo jogará na quinta-feira, às 16h, contra o Bahia, no Maracanã. “O Grêmio é uma equipe muito difícil, gosta muito de jogar com a bola. Mas temos todas as condições de somar pontos lá. Vamos lutar muito”, disse o goleiro.

TREINO – Antes da coletiva, Abel comandou a última atividade antes da viagem para Porto Alegre. O treinador fechou a atividade para a imprensa e realizou um treino tático. Depois, fez um trabalho técnico em campo reduzido.