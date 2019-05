Julgado pelo STJD, Sampaoli é absolvido por expulsão em jogo da Copa do Brasil

O técnico Jorge Sampaoli, do Santos, teve uma boa notícia nesta segunda-feira. Em julgamento no STJD, no Rio de Janeiro, o argentino foi absolvido do artigo no qual foi denunciado por causa de sua expulsão na partida contra o Vasco, no último dia 24, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela rodada de volta da quarta fase da Copa do Brasil.

Livre da punição, Sampaoli perderá, por conta da suspensão automática, apenas uma partida do Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Será a da rodada de ida contra o Atlético-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, no dia 15 de maio. A volta, no estádio da Vila Belmiro, em Belo Horizonte, será disputada em 6 de junho.

No duelo contra o Vasco, o treinador argentino abusou das reclamações e acabou sendo expulso pela primeira vez desde que chegou ao clube santista. O próprio Sampaoli admitira a responsabilidade pela exclusão. “Foi minha responsabilidade. A partida estava muito intensa e eu fui expulso merecidamente”, declarou na época.

E, presente no julgamento no Rio de Janeiro, ele deu suas explicações nesta segunda-feira perante os auditores do STJD. “Primeiro, é minha característica como treinador, sou uma pessoa que se move muito. Não sei se reclamando com o árbitro, mas reclamo muito com meus jogadores e acabo saindo da área (reservada). Fui depois do jogo ao vestiário do árbitro. Estou começando a minha carreira no Brasil, estou tentando procurar um ponto de equilíbrio na relação”, afirmou.

No Rio de Janeiro, Sampaoli não vai atrapalhar a reapresentação do Santos porque o elenco só voltará aos trabalhos nesta quarta-feira. Nesta segunda e na terça, o grupo receberá folga porque não terá jogos no meio de semana. O próximo compromisso é diante do Vasco, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no domingo, às 16 horas, pela quarta rodada do Brasileirão.