Juanfran renova contrato com o Atlético de Madrid por mais uma temporada

O Atlético de Madrid anunciou nesta sexta-feira que renovou o contrato de Juanfran por mais uma temporada e agora o vínculo do lateral-direito vai até 30 de junho de 2019. Aos 33 anos, o veterano chegou ao clube de Madri em 2011 e já disputou 325 partidas com a camisa da equipe.

“Seguir mais um ano na casa que me enche de orgulho e felicidade. Renovar por um ano a mais com o clube da minha vida me enche de sonhos. Meu compromisso e a lealdade em meu coração só me fazem pensar em branco e vermelho. Estou ansioso para continuar na próxima temporada dando o máximo em cada partida e que todos os torcedores sintam orgulho de mim. Força, Atletí!”, disse o jogador ao site oficial do clube.

Homem de confiança do treinador Diego Simeone, Juanfran chegou ao Atlético de Madrid em janeiro de 2011, seis meses antes de o técnico argentino assumir o comando da equipe. O lateral-direito foi revelado pelo Real Madrid e também teve passagens por Espanyol e Osasuna em sua carreira.

Nestes sete anos e meio, Juanfran conquistou pelo clube um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha, duas edições da Liga Europa e uma da Supercopa da Uefa. A frustração ficou por conta de dois vice-campeonatos da Liga dos Campeões da Europa, nas temporadas 2013/2014 e 2015/2016, com derrotas para o Real Madrid em ambas as finais.