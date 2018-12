Jr. Duarte Imobiliária vence a categoria Jovens

O Jr. Duarte Imobiliária conquistou o título da Copa Mag Sac, na categoria Jovens. Na final, a equipe venceu o Alumaquinas/Pakmatic por 3 a 1, no último sábado. O campeonato aconteceu na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

Os gols do time campeão foram marcados por Rogerio, Sidnei e Bruno Pinese. Luis Pissinati anotou o único tento do Alumaquinas/Pakmatic. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Rafael Marangone, da equipe vice-campeã, foi o artilheiro do torneio, com 21 gols. O prêmio de goleiro menos vazado ficou com Diego Sangalli, do Jr. Duarte Imobiliária, com 31 tentos sofridos.

Na primeira etapa da competição, os vencedores ficaram em terceiro lugar, atrás do líder Alumaquinas/Pakmatic e do L&L Express/Bar Rio Branco.

Nas quartas de final, o Jr. Duarte Imobiliária empatou em 2 a 2 com o Shopping Via Direta/Tapeçaria Americana, mas avançou às semifinais porque teve melhor campanha que o adversário fase classificatória.

Na sequência, o time derrotou o L&L Express/Bar Rio Branco por 2 a 1 e, assim, garantiu uma das vagas na decisão.

A Copa Mag Sac também contou com as categorias Intermediária, vencida pelo Spazio Beach B/Bar do Brajeon, e Sênior, que teve como campeão o Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Elétricas.

COPA MAG SAC

Final da categoria Jovens

SÁBADO (15/12)

Jr. Duarte Imobiliária 3 x 1 Alumaquinas/Pakmatic