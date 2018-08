Jorge, ex-Flamengo, é anunciado no Porto e se compara ao lateral Marcelo

O lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo, foi anunciado nesta quinta-feira como reforço do Porto. O jogador foi contrato por empréstimo de uma temporada junto ao Monaco e o clube português tem a prioridade de compra ao término do contrato.

Jorge, de 22 anos, deixou o Flamengo em 2017 para acertar com o clube monegasco. Na última temporada, ele disputou 22 partidas do Campeonato Francês, marcou um gol e deu quatro assistências. Ele também atuou uma partida pela Copa da França e quatro na Liga dos Campeões. Em 2016, ele foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro.

“Venho com muita vontade e vou dar o meu máximo para ajudar a equipe. Onde o treinador me colocar, vou dar o meu melhor para ajudar o Porto a conquistar títulos. Me comparo ao Marcelo (do Real Madrid) pela forma de atacar, mas em termos defensivos também evoluí muito no Monaco.”

Na lateral esquerda, Jorge brigará pela posição com outro brasileiro, Alex Telles, ex-Grêmio. O novo reforço da equipe portuguesa também comentou que acredita que os compatriotas do elenco o ajudarão a se adaptar. “Acredito que vou dar bem com eles, tal como com os restantes companheiros. Já conheço o João Pedro e o Éder Militão”, afirmou o jogador.