Jordânia bate Síria e avança antecipadamente na Copa da Ásia

Em um jogo bastante disputado, com várias chances de gols dos dois lados, a Jordânia venceu a Síria por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Abu Dabi, pela segunda rodada do Grupo B da Copa da Ásia, se classificando antecipadamente às oitavas de final.

Com a vitória, a Jordânia disparou na liderança da chave ao alcançar os seis pontos, contra um de Palestina e Síria. A Austrália ainda não pontuou. Palestinos e australianos vão duelar nesta sexta-feira em Dubai.

A Síria começou melhor na partida, mas quem abriu o placar foi a Jordânia.

Ali Ahmed Mabkhout desviou forte chute vindo da direita para fazer o primeiro gol do duelo. O jogo ficou ainda mais aberto, mas Ali Ahmed Mabkhout, ao subir muito para cabecear após cobrança de falta, ampliou aos 44 minutos. O segundo tempo foi mais intenso, com as duas equipes procurando o ataque, mas o placar não foi alterado.

Pelo Grupo A, a seleção dos Emirados Árabes assumiu o primeiro lugar da chave ao vencer a Índia por 2 a 0, em Abu Dabi. Os indianos pressionaram desde o início e conseguiram quatro boas chances nos 20 primeiros minutos de jogo. O goleiro Gurpreet Singh Sandhu fez duas belas defesas.

O primeiro gol dos Emirados Árabes saiu aos 41 minutos, graças a uma falha da zaga indiana. Khalfan Mubarak mostrou habilidade para carregar a bola, superar a marcação e bater cruzado na saída de Khalid Essa.

O segundo tempo foi sensacional. Kumam Udanta Singh acertou lindo chute na trave para a Índia, mas Ismail Al Hamadi descontou na mesma moeda para os Emirados Árabes. No último minuto de jogo, a Índia se desesperou no ataque e os Emirados Árabes tiveram equilíbrio para buscar o segundo gol. Ali Ahmed Mabkhout foi lançado, dominou com tranquilidade e marcou para fazer 2 a 0.

Diante de apenas 2.720 espectadores, em Dubai, a Tailândia derrotou o Bahrein por 1 a 0, com um bonito gol de Chanathip Songkrasin. Com estes resultados, os Emirados Árabes lideram o Grupo A, com quatro pontos, contra três de Índia e Tailândia, e um do Bahrein.

Além de Palestina e Austrália, pelo Grupo B, jogam nesta sexta-feira Filipinas x China e Quirguistão x Coreia do Sul, ambos pela chave C.