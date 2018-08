Jonathas sente a coxa e Roger deve ser titular do Corinthians no sábado

O técnico Osmar Loss ganhou um problema de última hora para escalar o Corinthians para a partida deste sábado contra o Paraná, às 19 horas, na arena em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Jonathas, que tinha chances para ser titular, sentiu dores na coxa direita, não treinou e pode nem ser relacionado para o duelo.

O treinador esperava contar com ele para suprir a ausência do paraguaio Romero, expulso na partida do meio de semana, diante do Fluminense. Mas sem o jogador, o mais provável é que Loss dê mais uma chance para o experiente Roger no ataque da equipe. Nesta sexta, o jogador foi colocado no time titular no treinamento.

A provável escalação para enfrentar o Paraná seria: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Pedrinho, Jadson e Clayson; Roger. O maior problema do time nas últimas partidas do Brasileirão vem sendo a fragilidade ofensiva. A equipe tem criado poucas oportunidades de gol.

“Sem um centroavante fica um time com muita mobilidade, que te dá opções. Mas com centroavante sabemos que sempre vai ter um cara brigando, dando opção. O Romero fazia essa função muito bem também. É só isso, de saber que vai ter um cara ali brigando para a gente colocar ele na cara do gol”, disse Pedrinho.