Jonas projeta clássico com o Flu e destaca volta de Cuéllar: ‘Disputa saudável’

O volante Cuellar foi cortado da lista final dos 23 convocados da Colômbia para a Copa do Mundo da Rússia e está de volta ao Flamengo. Com o retorno do colombiano, Jonas, titular enquanto ele esteve ausente, pode voltar ao banco de reservas. O jogador, no entanto, preferiu ver o lado bom, valorizando as opções no elenco rubro-negro e ressaltando a briga saudável por posição.

“É sempre bom ter dois jogadores em alto nível. É bom para o técnico e a equipe. Isso só ajuda o Flamengo. A disputa entre mim e Cuéllar é saudável, sempre para ajudar o Flamengo”, garantiu. “Por isso vale enaltecer também o trabalho do (técnico Maurício) Barbieri, que trabalha isso muito”, destacou o volante.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 20 pontos, quatro a mais que o segundo colocado Cruzeiro, o Flamengo defende a ponta contra o arquirrival Fluminense nesta quinta-feira. Para o duelo, que será disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 10.ª rodada, Jonas diz que a equipe precisa de tranquilidade para fazer outra boa atuação.

“A gente sempre entra focado. Estamos empenhados e respeitamos muito o Fluminense, é um clássico. Vamos entrar focados e também vamos manter a tranquilidade para fazer mais um grande jogo”, afirmou. “É continuar nesta regularidade que estamos mantendo. Sempre brigar pelo primeiro lugar. Pés no chão. Para voltarmos (da parada da Copa do Mundo) melhores ainda”, completou.