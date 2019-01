Joia Calçados vira destaque da rodada inicial no Veteranos

O Joia Calçados foi destaque na abertura do Campeonato de Minicampo do Clube Veteranos. Numa rodada marcada por equilíbrio, a equipe goleou o Z Sport por 5 a 1, pela categoria Intermediária. Os jogos aconteceram entre a última sexta-feira e sábado.

Apenas essa partida teve mais que três gols de diferença. O Joia Calçados, então, assumiu a liderança do torneio.

Na classe Master, a primeira colocação é do Acapulco, que venceu o Galmar por 4 a 2. Na Sênior, o Microgestão Sistemas chegou ao topo de classificação após vitória por 5 a 3 sobre o Bar do Zé Carlos.

Na Intermediária, também houve o confronto com maior número de bolas na rede: nove. Na ocasião, o São Lucas Saúde bateu o Optilar Óptica por 6 a 3 e pegou a segunda posição.

O duelo com menos gols ocorreu na Sênior. Na oportunidade, o Proar/Big Mec derrotou o Odonto Minas pelo placar de 1 a 0.

A segunda rodada está marcada para a próxima sexta, a partir das 19h15, e sábado, a partir das 14h45, conforme tabela divulgada pelo Clube Veteranos.

Resultados da 1ª rodada do Campeonato de Minicampo

Galmar 2 x 4 Acapulco (Master)

Distema Decorações 2 x 3 Rodonaves Transportes (Master)

Casa do Construtor 5 x 4 Hidrossol (Sênior)

Odonto Minas 0 x 1 Proar/Big Mec (Sênior)

Stock do Chopp 4 x 1 Supermercado Pérola (Intermediária)

Net D&G 2 x 2 Ecosu Sucatas (Intermediária)

Optilar Óptica 3 x 6 São Lucas Saúde (Intermediária)

Z Sport 1 x 5 Joia Calçados (Intermediária)

Help Parafusos 3 x 3 Hitscolor (Master)

Gonzaga Engenharia 0 x 2 Tabatex Têxtil (Master)

Posto São Vito 3 x 3 Los Hermanos (Sênior)

Bar do Zé Carlos 3 x 5 Microgestão Sistemas (Sênior)