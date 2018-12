‘Jogo mais importante desde que estou aqui’, diz Spalletti sobre duelo contra PSV

A Internazionale encara nesta terça-feira o PSV Eindhoven, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. A briga pela classificação no Grupo B é contra o Tottenham, que vai enfrentar o líder e já garantido Barcelona, na Espanha. Ambos dividem a segunda colocação com sete pontos cada, mas a vantagem em caso de igualdade na pontuação é dos ingleses, por terem levado a melhor no confronto direto.

Com tanta responsabilidade e expectativa em campo, o técnico Luciano Spalletti garantiu nesta segunda-feira que o jogo contra o PSV Eindhoven é o mais importante desde a sua chegada ao clube em junho de 2017. “Esta partida é a mais importante desde que estou aqui e representa um próximo passo depois do jogo Lazio x Internazionale, em 20 de maio”, disse o treinador em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Spalletti se referiu ao duelo pela 38.ª e última rodada da última edição do Campeonato Italiano, quando a Internazionale derrotou a Lazio por 3 a 2, no estádio Olímpico, em Roma, e garantiu a classificação à Liga dos Campeões. “Desde então, conseguimos os pontos suficientes para chegar neste momento e lutar por uma vaga nas oitavas de final”, afirmou.

O técnico da Internazionale fez questão de enfatizar que confia nos jogadores do Barcelona contra o Tottenham, no estádio Camp Nou. “Sabemos que a vaga não depende só de nosso resultado, mas acredito no profissionalismo do Barcelona. Ele é um clube sério com profissionais reais e nós precisamos focar somente no jogo contra o PSV”, completou.