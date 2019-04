Jogo do Corinthians pela Copa do Brasil antes da final preocupa Carille

O técnico Fábio Carille demonstrou preocupação com o rendimento dos jogadores do Corinthians para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, domingo, em Itaquera, contra o São Paulo. Isso porque, durante a semana, o time viajará a Chapecó (SC), para enfrentar a Chapecoense, quarta-feira, pela primeira partida entre os dois clubes pela quarta fase da Copa do Brasil.

Com dois jogos decisivos na semana, o treinador teme que haja um desgaste físico excessivo dos seus atletas. Mas aposta que a motivação do elenco em buscar o título estadual pode superar esta adversidade.

“Conhecendo os atletas e por tudo o que eu vivi dentro de campo, domingo vão estar com o tanque cheio de qualquer jeito. O que me preocupa são alguns detalhes, a parte muscular. Isso me preocupa mais”, disse Carille.

Diferentemente do Corinthians, o São Paulo terá a semana livre para trabalhar pensando exclusivamente na final do Campeonato Paulista. Para o técnico Cuca, o jogo do Corinthians pela Copa do Brasil não irá atrapalhar o rendimento do adversário na final. “Talvez percam em treinamento, mas têm um elenco qualificado. Não vejo grande vantagem nossa em cima disso”, afirmou o treinador são-paulino.