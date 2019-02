Jogo contra São Bento deve abrir chances a estreantes no São Paulo

Apesar de vir de duas derrotas seguidas no Campeonato Paulista, o São Paulo deverá ter uma formação alternativa no confronto deste domingo, contra o São Bento, às 17h, no Pacaembu, pela quinta rodada do Estadual. A ideia da comissão técnica é preservar alguns titulares, de olho no confronto da próxima quarta-feira, diante do Talleres-ARG, pela Libertadores.

Quatro atletas, por exemplo, estiveram em campo nos 450 minutos das quatro partidas disputadas pela equipe no Paulistão: o goleiro Tiago Volpi, os laterais Bruno Peres e Reinaldo, além do atacante Everton. O centroavante Pablo também participou dos quatro compromissos, mas não ficou em campo o tempo todo, assim como o meia Nenê.

Na quinta, depois da derrota para o Guarani, o técnico André Jardine falou a respeito da preocupação em não perder ninguém por lesão logo no início do ano. Durante esaa partida, por exemplo, Jucilei e Liziero se machucaram e já viraram as primeiras baixas de 2019. Não há previsão, ainda, de quando a dupla estará novamente à disposição.

“Vamos avaliar todos, temos feito isso em todos os jogos e rodado bastante o time para deixar muitos jogadores em condições de jogo. O calendário é cheio, e nunca sabemos quando um vai machucar, se ausentar. O ideal é mantemos sempre 15, 16 jogadores aptos a atuar”, explicou Jardine, na ocasião.

Assim, abrem-se oportunidades a quem ainda não teve espaço, como o lateral Léo e o volante Willian Farias. O primeiro ainda participou dos amistosos de pré-temporada na Florida Cup. Já Farias, que se recuperava de um trauma na panturrilha esquerda, vive a expectativa de estrear pelo São Paulo.

“Desde o início da pré-temporada, na Flórida, tenho treinado firme para aproveitar da melhor maneira possível quando chegar a oportunidade. E, quem sabe, seja este final de semana. Estou recuperado, sem dor e pronto caso o Jardine precise”, avisou Farias, que, até pelas lesões de dois volantes, certamente estará no 11 inicial contra o São Bento.