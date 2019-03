Jogadores exaltam ‘espírito de luta’ do Cruzeiro em triunfo na Libertadores

O Cruzeiro estreou na Copa Libertadores nesta quinta-feira e venceu o Huracán por 1 a 0 diante de condições adversas. Na casa do adversário, em Buenos Aires, onde caía uma forte chuva, o time do técnico Mano Menezes abriu o placar com um gol de Rodriguinho, aos 28 minutos do primeiro tempo, e sofreu bastante na sequência, principalmente na etapa final, mas conseguiu manter a vantagem.

Diante deste cenário, a entrega em campo foi apontada pelos jogadores como grande responsável pelo resultado positivo. “Foi o espírito de luta. O clima e a condição do campo não eram os melhores, tivemos que nos esforçar para fazer o gol e cuidar do resultado. Importante demais começar ganhando”, afirmou Lucas Romero, na saída do gramado.

O lateral-direito Edilson, por sua vez, optou por elogiar a atuação do centroavante Fred, que brigou bastante no campo de ataque apesar de não ter balançado a rede. “Sabíamos que não era só a técnica que contaria, a vontade na disputa por cada lance também. Tenho que parabenizar o Fred, que lutou muito, assim como todo o grupo”, disse o lateral.

O próximo compromisso do Cruzeiro na Libertadores será na quarta-feira, quando recebe o Deportivo Lara, no Mineirão. Antes disso, vai a campo neste domingo para enfrentar o Tombense pela nona rodada do Campeonato Mineiro, também no Mineirão.