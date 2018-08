Jogadores exaltam empenho gremista e enaltecem trabalho de Renato Gaúcho

O meio-campista Alisson entrou no segundo tempo da partida e foi o herói da classificação do Grêmio nas quartas de final da Libertadores. Ele marcou o gol da vitória por 2 a 1 aos 47 minutos do segundo tempo e ainda converteu a sua cobrança na disputa dos pênaltis.

“Saio daqui com uma felicidade imensa. Trabalhamos duro por momentos assim. Fico feliz por ter a confiança do grupo e do Renato (Gaúcho). Ele sempre pede para a gente pensar na frente do adversário e pediu a todo o momento para ter calma, porque o gol iria sair. Fui para bater a falta, mas acabei deixando para o Luan, que me deu uma grande bola. Estávamos massacrando”, afirmou Alisson.

Autor do primeiro gol do Grêmio na vitória contra o Estudiantes, Everton também mencionou a importância de Renato Gaúcho e já falou sobre o próximo adversário do Grêmio na competição, o Atlético Tucumán, que avançou mesmo perdendo para o Atlético Nacional por 1 a 0, já que na Argentina venceu por 2 a 0.

“Foi um jogo difícil. Acabamos dando bobeira no início do jogo. Por uma falha nossa, complicamos a partida. Mas com muita raça, dedicação e empenho conseguimos sair vitoriosos. O professor (Renato) pediu para treinarmos pênaltis a semana inteira.”

Everton acabou sendo escolhido como o melhor jogador da partida. O atacante vive uma boa fase e acabou sendo convocado por Tite na última convocação da seleção brasileira. No entanto, pediu foco no Brasileirão.

“Já sabemos que vamos enfrentar o Atlético Tucumán. Vamos ter uma viagem mais curta (em relação à Colômbia, mas eles não estão nessa fase à toa, mereceram e precisamos ter cuidado. Mas vamos focar nisso na hora que for a decisão. Agora é mudar a chave e buscar a reabilitação no Brasileirão”, completou.