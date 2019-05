Jogadores do São Paulo lamentam empate com o Fla: ‘Não podemos ficar felizes’

Os jogadores do São Paulo não esconderam o descontentamento após o empate com o Flamengo, por 1 a 1, no Morumbi, neste domingo. O resultado, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão, acabou com a campanha de 100% de aproveitamento do clube na competição.

“Eu acho que desde o primeiro tempo nós colocamos uma boa pressão. Queríamos o resultado, buscamos desde o primeiro minuto. O Flamengo é uma boa equipe. Fizeram um gol, e continuamos agredindo. Por detalhes não conseguimos fazer o segundo gol”, disse o meia Hernanes, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Anderson Martins, por decisão de Cuca. “Brasileiro é empolgante por isso, vamos lá fora e ganhamos, depois deixamos de ganhar aqui em casa. Domingo que vem tem mais”, completou o meia.

Um dos destaques são-paulinos na temporada, Antony também exaltou a postura de sua equipe, que dominou o Flamengo na segunda etapa. “Não podemos ficar felizes com um empate dentro de casa, brigando pela liderança. Entramos para vencer, infelizmente aconteceu um empate. Agora é bola pra frente. Vamos focar no jogo contra o Fortaleza”, disse o jovem jogador.

Pelo lado carioca, os jogadores deixaram o gramado reclamando de um possível pênalti, após a bola tocar no braço do zagueiro Bruno Alves em cabeçada de Rafael Santos. O goleiro Tiago Volpi não concorda com as reclamações.

“Se eles reclamaram desse pênalti, imagina se o juiz tivesse expulsado os dois jogadores deles. Um pela falta no Antony e outro pela cotovelada no Pato. Não entendo essa reclamação do Flamengo. Não vou ficar falando de arbitragem. É muito claro para todos”, comentou.

O lance envolvendo Alexandre Pato assustou quem acompanhava o jogo. Ainda no primeiro tempo, Thuler acertou uma pancada nas costas e na nuca do atacante, que precisou ser substituído. O jogador foi encaminhado para um hospital para ser melhor avaliado e nem acompanhou o restante da partida no estádio.