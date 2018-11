Jogadores do Palmeiras minimizam chance perdida: ‘Dependemos só de nós’

Os jogadores do Palmeiras evitaram falar em tom de lamento nesta quarta-feira, no Allianz Parque, depois de quase terem confirmado o título do Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência. Depois de bater o América-MG por 4 a 0, o time afirmou que apesar de o resultado não ter sido suficiente, colocou a equipe mais perto do objetivo e em situação mais confortável.

A partir de agora, o Palmeiras não precisará mais torcer por tropeços de adversários. “Dependemos só de nós. Fizemos nossa parte, nosso dever de casa. Não deu, mas temos uma boa vantagem ainda”, explicou o meia Lucas Lima. Para ter sido campeão nesta quarta, a equipe alviverde precisaria contar também no mínimo um empate do Flamengo, que venceu o Grêmio no Maracanã. O restante da combinação deu certo: vitória alviverde e derrota do Inter no Beira-Rio.

“Acho que ficamos mais perto ainda. Temos dois jogos para fazer quatro pontos. Temos que descansar, esquecer um pouco a ansiedade. Domingo tem um jogo muito difícil, a gente precisa somar pontos”, afirmou o atacante Dudu, autor do terceiro gol. Para ser campeão na próxima rodada, o Palmeiras vai precisar apenas ganhar do Vasco, em São Januário, ou torcer para que o Flamengo não vencer o Cruzeiro, no Mineirão.

A definição adiada não deixou o time desanimado. Na saída de campo, os jogadores afirmaram que o principal é não enfatizar tanto os resultados, mas sim a postura do Palmeiras. “O que a gente mais conversou foi procurar um ponto de equilíbrio. Estamos perto de ser campeões, normal vir a euforia do torcedor, mas nós estamos dentro de campo e temos que ter o equilíbrio mental nas jogadas”, comentou o atacante Willian.