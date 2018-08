Jogadores do Inter lamentam primeiro tempo ruim, mas consideram empate justo

No duelo entre duas das melhores defesas do futebol brasileiro, Internacional e Palmeiras empataram sem gols neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do clube gaúcho lamentaram o primeiro tempo ruim da equipe, mas consideraram o resultado justo apesar da ambição do time em conquistar a vitória para seguir na cola do líder São Paulo. A diferença é de três pontos: 45 a 42.

“No primeiro tempo o Palmeiras foi superior, mas voltamos melhor na etapa final e conseguimos controlar bem o jogo. Pela qualidade do time do Palmeiras, o resultado acabou sendo justo. Precisamos seguir nessa batida para continuar brigando na parte de cima da tabela. Hoje foi difícil furar a defesa. Nenhuma das equipes souberam aproveitar as oportunidades”, disse o meia Camilo.

Os sistemas defensivos tanto do Internacional como do Palmeiras vivem uma grande fase. O time paulista já está há nove jogos sem sofrer um gol sequer, algo que mudou com a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. Já o Internacional não é vazado há seis partidas. “Foi um jogo muito bom. O primeiro tempo foi apático, mas crescermos e buscamos o gol, que acabou não saindo. Fica uma certa frustração, mas somamos um ponto diante de uma equipe qualificada. Agora é pensar no próximo jogo, que será fora de casa”, falou o lateral-direito Zeca.

Apesar do tropeço no estádio Beira-Rio, o Internacional segue firme na vice-liderança do Brasileirão com 42 pontos. O Flamengo tem 41, enquanto que o Palmeiras fecha o G4, com 37. O próximo desafio será no domingo que vem, às 19 horas, diante do Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22.ª rodada.