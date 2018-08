Jogadores do Flamengo admitem frustração por eliminação na Libertadores

Os jogadores do Flamengo bateram na palavra frustração após a eliminação para o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores. Apesar de o time rubro-negro ter vencido o duelo desta quarta-feira no Mineirão por 1 a 0, se despediu da competição pela derrota na partida de ida por 2 a 0, no Maracanã.

“Sabíamos que seria difícil. Foi uma pena. Não alcançamos nosso objetivo e saímos daqui com sentimento de frustração. Estamos decepcionados”, limitou-se a dizer o meia Diego, um dos principais pilares do time na temporada.

“Sentimento de frustração. Fizemos um excelente jogo e outro muito abaixo. O Cruzeiro aproveitou. Temos que aprender com isso para não deixar mais acontecer. Saímos frustrados com a eliminação, mas confiante para terminar o ano bem”, completou Éverton Ribeiro.

Léo Duarte, que marcou nesta quarta-feira o seu primeiro gol como profissional seguiu a linha dos companheiros. “Tristeza. Fizemos uma ótima partida hoje. Acho que a gente merecia levar para os pênaltis. Agora buscar o Brasileiro e a Copa do Brasil. Nosso foco é esse”, finalizou.

Apesar da eliminação na Libertadores, o Flamengo segue brigando pelo título do Campeonato Brasileiro – o time rubro-negro ocupa o terceiro lugar na tabela. Além disso está na semifinal da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Corinthians.