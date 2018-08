Jogadores do Cruzeiro comemoram a vaga e fazem coreografia com os torcedores

Nem parecia que o Cruzeiro tinha perdido para o Flamengo, por 1 a 0, em pleno Mineirão lotado. Ao final do jogo, os jogadores festejaram muito a classificação às quartas de final da Libertadores. Toda a alegria veio porque o time mineiro venceu o primeiro jogo por 2 a 0, no Maracanã.

Para agradecer o apoio da torcedores, todos os jogadores foram na parte da geral do estádio, no setor das bandeiras. Eles comandaram dentro de campo os aplausos replicados nas arquibancadas. O zagueiro Dedé, agora da seleção brasileira de Tite, estava eufórico.

“O torcedor pediu a comemoração e graças a Deus conseguimos a classificação. Isso que é importante porque seguimos fortes na competição. Nós tivemos muitas oportunidades desperdiçadas, que não podemos fazer daqui para frente. Botamos o coração na ponta da chuteira. Parabéns ao grupo, mas principalmente ao torcedor que ficou com a gente o tempo todo incentivando”, comentou o capitão.

O atacante Barcos, que ainda não balançou as redes com a camisa do Cruzeiro, demonstrou estar incomodado com este jejum. “É um momento difícil para mim. Nunca nada na minha vida foi fácil e não vai ser agora. Mas tenho a capacidade para melhorar, porque tenho humildade para saber o quanto estou mal. Conto com a confiança do Mano (Menezes) e do grupo e vou seguir trabalhando. O gol vai sair, em algum momento vai sair. A Libertadores é muito importante para o Cruzeiro”.

Arrascaeta destacou a raça da equipe, que não se encolheu apesar de entrar em campo com a vantagem de dois gols de diferença. “O time lutou muito e criamos situações para ter ganhado jogo, mas a bola não entrou. É um orgulho muito grande por estar aqui neste momento”, disse.

O Cruzeiro agora vai deixar baixar a adrenalina deste jogo para voltar suas atenções ao Campeonato Brasileiro. No domingo vai ter um jogo importante diante do Internacional, vice-líder, com 42 pontos, e adversário direto na busca pelo título.

O time mineiro ocupa o sétimo lugar, com 30 pontos, e tem como objetivo terminar entre os primeiros colocados e garantir ao menos um lugar na Libertadores do próximo ano. Além de brigar nas semifinais da Copa do Brasil contra o Palmeiras.