Jogadores de Cruzeiro e Atlético-MG homenageiam vítimas da tragédia de Brumadinho

Após marcar o gol de empate no clássico contra o Cruzeiro, o lateral-esquerdo Fábio Santos foi discreto na comemoração, na partida disputada neste domingo no Mineirão e válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Segundo o jogador, o elenco do Atlético já tinha combinado que o momento não era para festas por conta da tragédia na cidade de Brumadinho.

“Nosso maior prazer é fazer gols, principalmente no clássico, mas a gente sente pelos familiares das vítimas de Brumadinho. Meu apoio e toda força ao pessoal de lá”, disse Fábio Santos ao final da partida.

O rompimento de uma barragem de Brumadinho, a 65 quilômetros de Belo Horizonte, ocorreu na última sexta-feira. Após a catástrofe, já foram encontrados 37 corpos de pessoas mortas, sendo que mais de 280 estão desaparecidas.

Autor do gol do Cruzeiro, que abriu o placar, o centroavante Fred também tocou no tema. “A gente tem orado pelas famílias, orando para que Deus opere milagres e para que encontrem cada vez mais vidas. Orando pelo coração dos familiares que perderam. Já que teve jogo, a gente veio e jogou. A gente tentou fazer algumas doações, mas disseram que as doações já eram suficientes. O povo brasileiro é bem solidário. Agora é pedir que não aconteça mais. Aconteceu em Mariana, aconteceu agora”, desabafou.

Antes da partida, foi respeitado um minuto de silêncio com jogadores de Cruzeiro e Atlético abraçados. Mesmo com mais de 43 mil pessoas presentes ao Mineirão, o silêncio foi respeitado e seguido por muitas palmas em momento de grande emoção.