Jogadores da seleção brasileira posam para fotos oficiais da Fifa

Em solo russo desde o início da madrugada de segunda-feira, os jogadores da seleção brasileira tiveram um primeiro dia de folga, mas, a partir desta terça-feira, já vivem intensamente a Copa do Mundo. Pela manhã, o grupo realizou o primeiro treino aberto para uma plateia de quatro mil pessoas. À tarde, cada um dos jogadores, além do técnico Tite, posou para fotos oficiais da Fifa.

Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação

As imagens foram feitas em um estúdio e serão utilizadas pela Fifa durante a Copa do Mundo. Elas servem, por exemplo, na apresentação da escalação dos jogadores antes das partidas. Na semana passada, ao fim da preparação que realizou em Londres, os 23 convocados mais a comissão técnica já haviam posado todos juntos para a foto oficial do grupo.

Nesta terça-feira, o time brasileiro treinou sob sol forte em atividade que encerrou próximo ao meio-dia no horário de Sochi (6h da manhã no Brasil). O treino leve foi um evento oficial da Fifa e, por isso, foi aberto ao público. Cerca de quatro mil pessoas foram ao estádio municipal Slava Metreveli, CT da seleção em Sochi, acompanhar a movimentação.

A delegação brasileira está concentrada em um luxuoso hotel ao lado do CT e à beira do Mar Negro. O lugar foi elogiado pelo goleiro Alisson devido a sua estrutura e pela vista propiciada aos atletas – todos os quartos dos jogadores tem vista para o mar. A seleção ficará hospedada no lugar durante toda a primeira fase e, caso avance na Copa, deverá seguir por lá até as quartas de final.

O Brasil estreia no Mundial no próximo domingo, em Rostov, diante da Suíça. O time embarca para o local da partida na sexta-feira. Até lá, fará treinos diários em seu CT.