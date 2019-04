Jobson é regularizado e se torna mais uma opção para Sampaoli escalar o Santos

O técnico Jorge Sampaoli ganhou mais uma opção para escalar o Santos no duelo de quarta-feira com o Vasco, em São Januário, pela quarta fase da Copa do Brasil. O volante Jobson teve seu contrato regularizado e registrado no BID nesta segunda-feira, o que permite seu aproveitamento no duelo que vale uma vaga nas oitavas de final.

Jobson foi um dos destaques do Red Bull Brasil no Campeonato Paulista – o time teve a melhor campanha da primeira fase do torneio estadual, mas foi eliminado exatamente pelo Santos, nas quartas de final. Na última terça-feira, então, foi anunciado como reforço.

Desde então, Jobson, que assinou um contrato válido por cinco anos com o Santos, vem treinando ao lado dos seus companheiros no CT Rei Pelé. Agora, então, a tendência é que Sampaoli o relacione para ficar como opção no banco de reservas no duelo com o Vasco.

A tendência é que o treinador repita a formação que venceu o Vasco por 2 a 0 na semana passada, na Vila Belmiro. Assim, o Santos entraria em campo com a seguinte escalação em São Januário: Everson; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo, Derlis González e Soteldo.

No Santos, Jobson chegará para aumentar a concorrência numa função que tem Alison e Pituca como titulares com Sampaoli e Jean Lucas, que também chegou ao time em 2019, como reserva imediato da dupla. Yuri Lima é a outra opção do treinador para a função.

Com Jobson, o Santos já chega a oito reforços anunciados para a temporada 2019. Os outros foram Soteldo, Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas, e Felipe Jonatan e Jorge.