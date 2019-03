João Paulo lamenta queda do Botafogo e mira Copa do Brasil: ‘Não tem jogo fácil’

O Botafogo deu adeus ao Campeonato Carioca neste domingo ao empatar contra o Americano por 2 a 2, em Saquarema (RJ), pela sexta e última rodada da Taça Rio. O time alvinegro precisava de uma combinação de resultados, mas sequer fez a sua parte e foi o único grande a ficar de fora da semifinal do segundo turno do Estadual.

“Deixamos as coisas acontecerem de um jeito que não esperávamos. Em nenhum momento controlamos nossas ações. Faltou intensidade, brilho nos olhos. Então, vamos mirar o que tem pela frente. O que passou, passou”, lamentou o volante João Paulo, um dos jogadores mais experientes do elenco e que fez parte do elenco que levantou o título no ano passado.

Para se classificar, o Botafogo precisava vencer e torcer por derrotas de Flamengo e Cabofriense. Com a eliminação precoce, volta a campo daqui a 10 dias pela Copa do Brasil. No próximo dia 4 de abril, os cariocas iniciam a terceira fase no duelo contra o Juventude, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

“Não tem jogo fácil. O Brasil empatou com o Panamá. É isso, tem que entrar esperto. O adversário joga firme, duro, no estilo gaúcho. Tem que estar preparado para tudo”, concluiu o volante.