João Paulo exalta volta ao Botafogo após lesão: ‘Precisava de adrenalina de novo’

Além da despedida do goleiro Jefferson, a partida do Botafogo contra o Paraná, na última segunda-feira, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, teve outro momento marcante. O meia João Paulo vestiu novamente a camisa alvinegra após oito meses de fora por conta de uma grave fratura na perna que o deixou fora de combate ainda no Campeonato Carioca.

Na vitória por 2 a 1 sobre o lanterna do Brasileirão, João Paulo entrou aos 25 minutos do segundo tempo. Com o meia em campo, o Botafogo conseguiu fazer o gol da vitória, com o atacante Eric. Aliviado com sua volta, o jogador falou sobre a sensação de missão cumprida e já projeta um 2019 bem melhor.

“Precisava sentir essa adrenalina de novo para não sair de férias e ficar mais 30 dias com isso na cabeça, além dos 15 ou 20 dias de pré-temporada. Agora estarei com a cabeça tranquila e terei que manter uma rotina de treinos na minhas férias por ter ficado oito meses parado. Aproveitar a família, mas já pensando que 2019 pode ser um bom ano”, disse João Paulo.

O meia ressalta o lado psicológico para suportar tanto tempo fora de combate. “Nunca tinha encarado uma lesão séria como essa e vivia uma grande expectativa. Mas a cabeça sempre esteve no lugar e esse foi o grande ponto para eu ter feito uma grande reabilitação. Tentei me concentrar ao máximo mesmo sendo muito difícil por tudo que passei, mas estava tranquilo e bem focado. Sabia que poderia ajudar de alguma forma e naqueles momentos próximos de entrar eu fiquei concentrado no que eu poderia fazer”, ressaltou.

Para a próxima temporada, João Paulo espera mais títulos, como foi o Campeonato Carioca deste ano. “Se for possível a gente vai fazer muita força. Temos um elenco qualificado e acredito que vão chegar peças novas para agregar. Temos que pensar grande, defendemos uma camisa gigante”, completou.