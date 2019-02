Jean Mota vê Santos favorito no clássico de sábado: ‘Temos que confiar na gente’

A boa fase com gols e vitórias do Santos deixaram o meia Jean Mota cheio de confiança para o clássico contra o Palmeiras, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O artilheiro do Estadual com sete gols afirmou nesta quarta-feira que vê o time da Baixada Santista favorito, mesmo com o duelo acontecendo no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

“Temos que pensar que somos favoritos, sim. Jogamos no Santos, não sabemos como será, mas temos que confiar na gente. Se não confiarmos, quem vai confiar?”, disse Jean Mota, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, em Santos, logo após o treinamento desta quarta-feira.

O técnico argentino Jorge Sampaoli já afirmou que pode usar um time misto no clássico porque está mais preocupado com o jogo contra o River Plate, do Uruguai, na terça-feira, em São Paulo, pela rodada de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Jean Mota não pensa em ficar de fora do duelo contra o Palmeiras.

“Um clássico é sempre um jogo diferente. Claro que temos uma classificação na Sul-Americana para decidir e não sei como o Sampaoli pensa. Treinamos normalmente e ele deve definir somente na quinta ou sexta-feira. Ele (Sampaoli) vai ver quem está 100% e definir quem pode jogar. Eu quero jogar, clássico é muito bom”, afirmou o meia.

Sobre as suas boas atuações neste início de temporada, Jean Mota ressaltou que tudo é fruto de muito trabalho. “Acompanha um pouco a repercussão (da boa fase) nas redes sociais. Sei que o torcedor é muito impulsivo, fala o que pensa. Mas não me deixo levar por essas brincadeiras. Tenho que trabalhar com os pés no chão porque não ganhamos nada ainda”, completou.

Com a melhor campanha do Paulistão até o momento, o Santos é o líder do Grupo A com 18 pontos de 21 possíveis – são seis vitórias e apenas uma derrota. Além do Estadual e da Copa Sul-Americana, o time está na segunda fase da Copa do Brasil – joga no dia 7 de março contra o América-RN, em São Paulo.