Jean Lucas aproveita 1ª chance como titular no Santos: ‘Está à altura do time’

A escalação de um time misto no Santos no clássico contra o Palmeiras foi bem aproveitada por alguns jogadores considerados reservas. Além de Everson, decisivo para o empate por 0 a 0 no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, o volante Jean Lucas também recebeu elogios do técnico Jorge Sampaoli após o confronto de sábado.

Foi o primeiro jogo do meio-campista como titular no Santos. Ele havia feito a sua estreia pelo clube na última segunda-feira, ao entrar durante a etapa final do triunfo por 3 a 0 sobre o Guarani, e recebeu a nova oportunidade no clássico, não só pela escalação de um time misto, mas também pela indisponibilidade de Alison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Jean Lucas chegou ao Santos emprestado por um ano pelo Flamengo, como parte do pagamento pela aquisição de Bruno Henrique pelo clube carioca. E deixou o treinador satisfeito com a atuação contra o Palmeiras. Embora tenha cometido algumas faltas duras, foi bem na marcação e chegou com perigo no setor ofensivo, participando de um lance de perigo no final do clássico.

“O Jean Lucas jogou uma boa partida. Mesmo com pouca experiência, jogou bem em um palco muito grande. Esta à altura para poder jogar neste time”, afirmou Sampaoli, em entrevista coletiva.

Com Alison e Diego Pituca sendo titulares absolutos no meio-campo neste início de temporada, Jean Lucas deve ser o reserva imediato da dupla de volantes com o treinador argentino. Assim, deve ficar como opção no banco de reservas na terça-feira, quando o time vai receber o uruguaio River Plate, no Pacaembu, para o duelo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0 e o segundo não poderá contar com a presença de torcida por causa de punição imposta pela Conmebol ao Santos.